Подключение IP телефонии через VPN

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок440 просмотров

Разовая задача: Настроить VPN через тимвьюер, так что бы работала ip телефония через задарма.

Пользователь находится в Узбекистане и провайдер ip-телефонии zadarma.com блокируется на уровне государства и поможет только vpn-тунелирование (как сказали в тех поддержке zadarma.com). До этого IP трубка пользователя находилась в России и все работало.

Оплата я.деньги или вебмани.

Если есть другие пути обхода данной неприятности, то можно применить и их.

5 лет назад
guest_15942006026998
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