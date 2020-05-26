Подключение IP телефонии через VPN

Разовая задача: Настроить VPN через тимвьюер, так что бы работала ip телефония через задарма.

Пользователь находится в Узбекистане и провайдер ip-телефонии zadarma.com блокируется на уровне государства и поможет только vpn-тунелирование (как сказали в тех поддержке zadarma.com). До этого IP трубка пользователя находилась в России и все работало.

Оплата я.деньги или вебмани.

Если есть другие пути обхода данной неприятности, то можно применить и их.