Настройка мониторинга 3х серверов

Добрый день.

Задача:

Установка и настройка ПО для мониторинга по логам, которые нужно собрать с нескольких серверов.

На серверах стандартный стек - nginx, php-fpm, mysql, etc.

- Нужно собирать access-логи вебсервера и разбирать их по сайтам и юзерагентам, чтобы исследовать активность ботов гугл \ яндекс, а также общую посещаемость.

- Отслеживать и сохранять ошибки nginx, php-fpm, mysql, redis

- Собирать c серверов LA, CPU load, HDD, RAM, etc.

- Хотелось бы иметь возможность объединять эти данные в сводный дашбоард

В целом, стандартные задачи мониторинга.

Для хост-машины планирую использовать VPS среднего ценового диапазона (а-ля 8GB RAM / 4 cores).

Поток событий не очень большой, суммарная посещаемость в людях около 100к\сутки, т.е. о высокой нагрузке речи не идет.

Если вы решили откликнуться - пожалуйста, напишите, какое ПО вы предлагаете.

Спасибо!