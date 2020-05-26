Необходимо установить на сайт html5 для проигрывания flv файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка333 просмотра

Необходимо установить на сайт html5 плеер для поочередного проигрывания flv файлов (р264) из заданной директории на сервере.

На сервере есть папка video с несколькими flv файлами 

Необходимо поочередно воспроизвести flv на странице test.htm в html5 плеере. 

Дизайн не требуется

HTML
5 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад