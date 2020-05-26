Доступ к управлению камерами смартфона 1 (установка собственного ПО) со смартфона 2 и ПК, непрерывный поток (14 часов) записи видео со смартфона 1 в облако или на собственный сервер, через 4G интернет провайдера . Возможность ...
Необходимо установить на сайт html5 для проигрывания flv файлов
Необходимо установить на сайт html5 плеер для поочередного проигрывания flv файлов (р264) из заданной директории на сервере.
На сервере есть папка video с несколькими flv файлами
Необходимо поочередно воспроизвести flv на странице test.htm в html5 плеере.
Дизайн не требуется
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