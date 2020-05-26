Настроить связку облачной RouterOS + Mikrotik по алгоритму

Имеется RouterOS на VDS со статическим IP, с установленным на нем пакетом мониторинга Dude - назовем это сервером. Также в наличии железяка Mikrotik Hap Lite - назовем это монитором. Нужно настроить связку следующим образом - при включении монитора в локальную сеть, он должен транслировать данные об устройствах в этой сети на сервер по защищенному каналу, чтобы Dude мог мониторить эти устройства(соответственно, нужно пропускать все используемые им протоколы). Локальные сети могут быть разными, с разными подсетями итп, то есть нужна универсальность. Все локалки за натом и с серыми IP. Таких мониторов множество, нужно чтобы они не пересекались на сервере (VLAN?) Ну и нужно обеспечить безопасность соединения, а также стабильность коннекта. Задавайте вопросы, отвечу.