Подключение и настройка 3G-модема к HiveOS (ubuntu)

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Нужно подключить и настроить 3G-модем в HiveOS (ОС для майнинга, основана на ubuntu вроде).

Модем Huawei E303.

Ubuntu
5 лет назад
softi-biz
Сергей 
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