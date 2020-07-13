Настройка роутора Mikrotik hEX RB750Gr3

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки533 просмотра

Необходимо настроить VPN на данном роутере

5 лет назад
Romcho
Пивен 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$22
1 день
Escrow
Дмитрий очень оперативно и качественно выполнил свою работу. Все сделал и объяснил. Рекомендую как отличного исполнителя.
Как всегда приятно работать.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад