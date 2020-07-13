Нужно подключить и настроить 3G-модем в HiveOS (ОС для майнинга, основана на ubuntu вроде). Модем Huawei E303.
Настройка роутора Mikrotik hEX RB750Gr3
Необходимо настроить VPN на данном роутере
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