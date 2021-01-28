Настроить сайт на Wordpress

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок364 просмотра
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Добры день!

Нужна помощь в настройке плагинов и модулей движка.

1. Настройка вывода картинок.

2. Настройка вывода новостей на отдельно странице.

3. Консультация и рекомендации того как лучше сделать.

Общение через skype или watsapp

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
Prorgr56
Ильсаф 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад