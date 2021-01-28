Настроить сайт на Wordpress

Nginx
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Добры день!
Нужна помощь в настройке плагинов и модулей движка.
1. Настройка вывода картинок.
2. Настройка вывода новостей на отдельно странице.
3. Консультация и рекомендации того как лучше сделать.
Общение через skype или watsapp
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