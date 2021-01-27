Установка скрипта на виртуальный сервер

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок274 просмотра
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Всем доброго времени суток! Нужно установить скрипт сайта на виртуальный сервер, и настроить его. Более детально обсудим в личных сообщениях По цене договоримся) Нужно выполнить в кратчайшие сроки. Жду ваших предложений.

3 года назад
guest_16118465145846
3 года в сервисе
Был
3 года назад