Перенести сайты с одного сервера на другой

Имеется сервер в дата центре на нем есть 20 IP Имеется сервер дома (статический IP) стоит за микротиком Необходимо, что-бы при подключении к IP дата центра пользователи подключались к компьютеру стоящему дома. Те есть IP xx.xx.xx.x1,xx.xx.xx.x2.xx.xx.xx.x3 И есть 2x.xx.xx.xx ...