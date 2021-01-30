Перенести сайты с одного сервера на другой

Системное администрированиеЗавершен5 заявок253 просмотра
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Перенести 2 сайта с одного сервера на другой. Php, postgres, nginx, redis

3 года назад
izdatel711
Анатолий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bagas
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
11 дней
Все сделано быстро и в срок. Рекомендую.
Все хорошо. Быстрая оплата.