Перенести сайты с одного сервера на другой

Добрый день запускаем проект на геткурсе нужны первоначальные базовые настройки . Отправка письма .ценпочка писем Процессы Отправка смс Домен
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Перенести 2 сайта с одного сервера на другой. Php, postgres, nginx, redis
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