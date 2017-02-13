izdatel711

Анатолий izdatel711

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bagas
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Перенести сайты с одного сервера на другой
NginxPHPPostgreSQLRedis
Все хорошо. Быстрая оплата.
Все сделано быстро и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Установить postgresql, redis и Centrifugo
PostgreSQLRedis
Очень приятный заказчик, четкая задача, быстрая оплата, всегда на связи!
Все было сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Несанкционированный доступ к серверу.
Задача чётка, доступы без проблем, доверие в работе, прислушался к нужному пути решения проблем. За доработку оплачено без каких то пререканий..
Задание выполнено быстро, все проблемы устранены. Работой доволен.
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adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Настроить проксирование WebSocket в nginx
Nginx
Замечательный заказчик. Рекомендую.
Работой доволен
Ответный отзыв
ramengel
Шафиев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка
Работать с Анатолием одно удовольствие, человек всегда даст нужные ответы, всегда на связи. оплата моментальная. и в общение очень вежлив. Всем желаю такого заказчика.
Очень понравилась работа с Талехом. Все сделано точно и качественно. Буду обращаться еще.
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