izdatel711

Перенести 2 сайта с одного сервера на другой. Php, postgres, nginx, redis
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо изменить функционал сайта (90% работа с js и немного css + html). Например изменить график (сейчас jquery plot, нужно поставить apexcharts), добавить несколько таблиц и тд. Конкретное задание и доступы обсудим после выбора ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Перевести с русского на английский текс, около 2500 символов.Переводы40 заявокЗакрыт5 лет назад
На сервере установлены 2 клиента биткоин - bitcoin abc и bitcoin sv. Необходима их настройка (все в bitcoin.conf)Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно установить Postgres, redis и Centrifugo (https://github.com/centrifugal/centrifugo) Все последних стабильных версий. ВПС с Centos7Завершен6 лет назад
Проверить сервер на наличие уязвимостей. Постоянно пропадают средства с кошельков, которые там находятся.Завершен7 лет назад
Перестало работать проксирование WebSocket в nginx. Необходимо разобраться в чем проблема и устранитьЗавершен7 лет назад
Задача -на сайте нужно организовать прием и выплату ethereum'a Нужна простенькая библиотека на php , через которую будет вестись работа. Сам клиент ethereum'a будет установлен локально на том же сервере Работа будет происходить по такому принципу ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сверстать одну страницу. У страницы 2 стиля - светлый и темный, вверху справа 2 переключателя для этого. Переключение стилей без обновления страницы. Выбранный стиль должен хранится в куках, при новом заходе на сайт пользователь должен ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать дизайн для сайта (1 страница) и сверстать. Общая идея, что и где должно находиться уже есть, осталось это воплотить в жизнь. Адаптивная верстка. Сделать нужно в 2-х цветовых темах - светлая и темная.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть код на c# http://pastebin.com/jUpvFCAC Нужно сделать его на PHP Или хотя бы объяснить его работуСистемное программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Имеется JS скрипт, который строит дерево. Вот сам скрипт - https://github.com/culmat/jsTreeTable Проблема в том, что при открытии страницы - все дерево раскрыто. Нужно сделать так, чтобы при все было свернуто, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад