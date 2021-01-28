Скачал игру Detroit и для его потребовался если не ошибаюсь vulkcan скачал не помогло теперь скачал Horizon и для его понадобился d3d12.dll пробовал скачать Dell-Files он не находит его пробовал просто запускать DirectX через установщик игры пишет что попробуйте позже так же пробовал скачать через оф сайт пишет ошибка 404 сайта пробовал обновлять виндовс не помогло так же пробовал скачать через microsoft его там не находит думал переустановить Microsoft Office Access 2010 но сыкотно