Нужно сделать Webhook для виртуального АТЦ Zadarma.

$15
Системное администрированиеЗавершен1 заявка210 просмотров
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Нужно сделать Webhook для виртуального АТЦ Zadarma.

Функция очень проста:

1) Голосовое сообщение (выберите RUS или ENG язык)

2) в голосовом сообщении на русском языке (выберите сервисный номер)

3) в голосовом сообщении на английском языке (выберите сервисный номер)

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
crazzz91
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Отличный исполнитель рекомендую! Спасибо
Понятная задача. По оплате все ок.