Google App Engine - ускорить скорость загрузки сайта Wordpress

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка281 просмотр
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Есть установленные однотипные сайты на Google App Engine

Все работает, но сайты достаточно долго загружаются

Нужно провести работы увеличению скорости загрузки

WordPress
3 года назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад