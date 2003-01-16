Добрый день! Нужно в Игровом Лобби Программы-Клиента *.exe (дам исполнителю) разобрать TCP\IP обмен клиент-сервер и найти поля передающие идентификатор компьютера клиента. И вообще понять как Сервер находит и однозначно определяет (идентифицирует) компьютер с которого идет подключение.
После обновления шаблона Aspro на Битриксе сайт упал
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после обновления шаблона Aspro на Битриксе на сайте появились ошибки, решили восстановить сайт из резервной копии. В процессе восстановления сайт упал.
ошибка: The script encountered an error and will be aborted. To view extended error messages, enable this feature in .settings.php.
необходимо срочно возобновить работу сайта, найти и устранить причину после обновления.
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