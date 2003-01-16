После обновления шаблона Aspro на Битриксе сайт упал

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки324 просмотра
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после обновления шаблона Aspro на Битриксе на сайте появились ошибки, решили восстановить сайт из резервной копии. В процессе восстановления сайт упал.

ошибка: The script encountered an error and will be aborted. To view extended error messages, enable this feature in .settings.php.

необходимо срочно возобновить работу сайта, найти и устранить причину после обновления.

3 года назад
AnthonyStealth
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад