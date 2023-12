После обновления шаблона Aspro на Битриксе сайт упал

после обновления шаблона Aspro на Битриксе на сайте появились ошибки, решили восстановить сайт из резервной копии. В процессе восстановления сайт упал.

ошибка: The script encountered an error and will be aborted. To view extended error messages, enable this feature in .settings.php.

необходимо срочно возобновить работу сайта, найти и устранить причину после обновления.