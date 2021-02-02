Настроить сервер

Системное администрированиеЗавершен2 заявки188 просмотров
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Настроить сервер, подключить HTTP2, увеличить скорость сайта за счет настроек сервера

3 года назад
joker2384
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, проффи своего дела. Все выполнил на 5+
Сергей сделал сразу оплату, уважительный в разговоре, при принятии работ не возникло вопросов. Также всегда на связи. Надеюсь еше на заказы по по настройке серверов от Сергея