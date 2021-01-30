Web.config для редиректа с сайта на сайт

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка251 просмотр
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Нужна помощь с настройкой постраничного редиректа для сайта на C#

Есть составленный .htaccess с постраничным редиректом. Но, сайт к которому пытались его применить написан на C# и попытки правильно откорректировать web.config для того же редиректа не увенчались успехом.

3 года назад
burlakov
Вадим 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад