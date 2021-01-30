Web.config для редиректа с сайта на сайт

Здравствуйте. Есть кластер, две машины - Менеджер и Воркер. На воркере регулярно все контейнеры падают, и они вынуждены запускаться на Менеджер-ноде. Воркер - более мощная машина. Падают ВСЕ контейнеры на Воркере. Хотя там есть очень простые контейнеры. Nginx со ...