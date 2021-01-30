Web.config для редиректа с сайта на сайт

Здравствуйте. Есть кластер, две машины - Менеджер и Воркер. На воркере регулярно все контейнеры падают, и они вынуждены запускаться на Менеджер-ноде. Воркер - более мощная машина. Падают ВСЕ контейнеры на Воркере. Хотя там есть очень простые контейнеры. Nginx со ...
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Нужна помощь с настройкой постраничного редиректа для сайта на C#
Есть составленный .htaccess с постраничным редиректом. Но, сайт к которому пытались его применить написан на C# и попытки правильно откорректировать web.config для того же редиректа не увенчались успехом.
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