Необходимо перенести сайт на Laravel

Нужна помощь с настройкой постраничного редиректа для сайта на C# Есть составленный .htaccess с постраничным редиректом. Но, сайт к которому пытались его применить написан на C# и попытки правильно откорректировать web.config для того же редиректа не увенчались ...
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Необходимо с одного хостинга, на другой перенести сайт на Laravel.
Дамп памяти и корень хостинга предоставлю.
На хостинге установлена cPanel
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