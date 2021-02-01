В игровом Лобби

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка297 просмотров
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Добрый день!

Нужно в Игровом Лобби Программы-Клиента *.exe (дам исполнителю)

разобрать TCP\IP обмен клиент-сервер и найти поля передающие идентификатор компьютера клиента. И вообще понять как Сервер находит и однозначно определяет (идентифицирует) компьютер с которого идет подключение.

3 года назад
guest_1612267240228
3 года в сервисе
Был
3 года назад