Обновить ПО сервера и Битрикс

Системное администрированиеЗавершен7 заявок334 просмотра
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Нужно обонвить !С Битрикс, для этого нужно поставить на серер новую Maria DB 10.

Так же если, возможно, устранить ошибки при смене php c 5.6 на 7.2

3 года назад
guest_15720229361399
Россия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$25
1 день
Алексей профессиональный администратор. Помог разобраться в настройках базы. Всем рекомендую!
Роман - отличный заказчик! Всегда на связи, быстрая оплата.