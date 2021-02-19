Обновить ПО сервера и Битрикс

Настроить сервер, подключить HTTP2, увеличить скорость сайта за счет настроек сервера
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Нужно обонвить !С Битрикс, для этого нужно поставить на серер новую Maria DB 10.
Так же если, возможно, устранить ошибки при смене php c 5.6 на 7.2
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