Сделать электронные почты для компаний на основании доменов.

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок332 просмотра
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Сделать электронные почты для компаний на основании доменов. Настроить переадресацию.

Есть 3 проекта с разными сайтами, доменами. Общий отдел продаж. Нужно создать электронные почты на основании доменов вида [email protected] для всех сотрудников. Настроить переадресации, чтобы все письма приходили в одно место для каждого сотрудника. 

3 года назад
rocketshina
Дмитрий 
44 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад