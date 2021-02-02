Консультация по настройке Nginx

Необходимо настроить Nginx.

Проконсультировать как это сделать, либо если не получится, то оказать помощь в настройке по Тимвьюверу.

На сайт идет огромное количество запросов в несколько потоков с каждого IP.

Нужно выставить ограничения по количеству одновременных обращений/потоков с одного IP по разным URL

site.ru/url1 - N потоков

site.ru/url2 - M потоков

site.ru/url3 - K потоков

У нас сейчас настроен общий лимит без разделения по URL:

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=site_ru_by_ip:64000k rate=15r/s;

Панель управления ISPManager