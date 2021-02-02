Нужно разово настроить apache, nginx, php под сервер Linux для работы с Cloudflare для нашего сайта. Сайт должен стабильно работать, без ошибок со стороны сервера.
CentOS 6.7|Настроить LetsEncrypt на CentOS 6.7 + Apache
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Задание:
Требуется настроить LetsEncrypt для одного сайта на связке ISPManager 4 + Apache + CentOS 6.7.
Подробнее:
1.
Сертификат должен вдальнейшем самостоятельно обновляться.
2.
Изменение настроек WWW-сайта в ISPManager 4 не должно ломать работу LetsEncrypt (за исключением настроек SSL).
3.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Особенности:
G. Поломки.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в
процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки
осуществляется вами безвозмездно.
H. Результат.
Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.
Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,
затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после
выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если
нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,
чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.
Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую
вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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