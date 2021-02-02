CentOS 6.7|Настроить LetsEncrypt на CentOS 6.7 + Apache

Прошу оценить стоимость и сроки.

Задание:

Требуется настроить LetsEncrypt для одного сайта на связке ISPManager 4 + Apache + CentOS 6.7.

Подробнее:

1.

Сертификат должен вдальнейшем самостоятельно обновляться.

2.

Изменение настроек WWW-сайта в ISPManager 4 не должно ломать работу LetsEncrypt (за исключением настроек SSL).

3.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Особенности:

G. Поломки.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в

процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки

осуществляется вами безвозмездно.

H. Результат.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.

Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,

затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после

выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если

нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,

чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.

Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую

вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.