Проблемы на сайте Opencart

На нашем интернет-магазине, построенном на Opencart, имеется ряд проблем, которые хотелось бы решить.

Подозреваю что это одна проблема, тянущая за собой несколько последствий. Но следует их искать скорее на стороне САЙТА, а не сервера.

1) Сисадмин выявил, что база очень сильно нагружает движок, нагрузки на cpu 300-400%. Вероятно отсюда и нижеследующие проблемы.

2) Яндекс вебмастер показывает ошибку Долгий ответ сервера (сайт расположен на vds)

3) Работа в админке часто невозможна из-за того, что вход производится крайне долго (а иногда при попытке авторизации в конце просто ошибка 502 или 500).