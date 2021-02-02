Проблемы на сайте Opencart

Добрый день, Из домена clubright.co.uk с помощью Sublist3r или аналогичных инструментов нужно вытащить все поддомены. В заявке прошу присылать точную стоимость и срок работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На нашем интернет-магазине, построенном на Opencart, имеется ряд проблем, которые хотелось бы решить.
Подозреваю что это одна проблема, тянущая за собой несколько последствий. Но следует их искать скорее на стороне САЙТА, а не сервера.
1) Сисадмин выявил, что база очень сильно нагружает движок, нагрузки на cpu 300-400%. Вероятно отсюда и нижеследующие проблемы.
2) Яндекс вебмастер показывает ошибку Долгий ответ сервера (сайт расположен на vds)
3) Работа в админке часто невозможна из-за того, что вход производится крайне долго (а иногда при попытке авторизации в конце просто ошибка 502 или 500).
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