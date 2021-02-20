Требуется разместить сайт на Django, на сервере с панелью VestaCP, так чтобы работа остальных сайтов не пострадала. mod_wsgi и 'Web Template' wsgi установлены, ОС CentOS.
Пофиксить баги на сервере ubuntu + cyberpanel
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Добрый день, нужна помощь:
1) Надо настроить автоматический ежедневный бекап всех баз данных для всех сайтов.
Срок хранения на hdd - 1 месяц.
Затем перезаписывать более новыми.
2) аналогично по файлам, только 1 раз в неделю делать и 1 раз в месяц чистить.
и поставить исключения на бекап файлов для определенных папок (кеш и т.п.)?
3) Письма имеют неправильную подпись
и не приходят на корп. почту (сделанную на базе Яндекса).
Самый важный пункт.
Никаких локальных почтовых серверов не нужно, надо разобраться и пофиксить баг, почему не приходит почта, отправленная с сайта на корп. домен. яндекс-почты этого сайта (на другие емейлы и даже корп. почты яндекса приходит).
В идеале сделать чтобы всё автоматически работало.
То есть добавляю новый домен - все настройки к нему применяются, почта работает, бекапы работают и т.п. Если под каждый домен нужна будет своя настройка - надо написать инструкцию в word со скринами и скинуть как и где настраивается.
Чтобы я мог вручную менять при добавлении домена эти параметры.
Оплата по факту на карту.
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