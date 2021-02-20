Пофиксить баги на сервере ubuntu + cyberpanel

Добрый день, нужна помощь:

1) Надо настроить автоматический ежедневный бекап всех баз данных для всех сайтов.

Срок хранения на hdd - 1 месяц.

Затем перезаписывать более новыми.

2) аналогично по файлам, только 1 раз в неделю делать и 1 раз в месяц чистить.

и поставить исключения на бекап файлов для определенных папок (кеш и т.п.)?

3) Письма имеют неправильную подпись

https://prnt.sc/y8b5e9

https://prnt.sc/y8bgfr

и не приходят на корп. почту (сделанную на базе Яндекса).

Самый важный пункт.

Никаких локальных почтовых серверов не нужно, надо разобраться и пофиксить баг, почему не приходит почта, отправленная с сайта на корп. домен. яндекс-почты этого сайта (на другие емейлы и даже корп. почты яндекса приходит).

В идеале сделать чтобы всё автоматически работало.

То есть добавляю новый домен - все настройки к нему применяются, почта работает, бекапы работают и т.п. Если под каждый домен нужна будет своя настройка - надо написать инструкцию в word со скринами и скинуть как и где настраивается.

Чтобы я мог вручную менять при добавлении домена эти параметры.

Оплата по факту на карту.