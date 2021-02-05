Разместить сайт на django, настроить веб-окружение

$20
Системное администрированиеЗавершен4 заявки417 просмотров
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Требуется разместить сайт на Django, на сервере с панелью VestaCP, так чтобы работа остальных сайтов не пострадала.

mod_wsgi и 'Web Template' wsgi установлены, ОС CentOS.

Django
3 года назад
N555
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
livand-ua
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
1 день
Благодарность Владиславу, задачу выполнил.
Виталий хороший заказчик, понятно поставленная задача, оплата вовремя. Никаких проблем в сотрудничестве не возникло.