Ошибка на Windows VDS сервере

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка343 просмотра
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Есть проблема на Windows VDS сервере не можем настроить

вот такая ошибка прет

http://download.alesko.eu/divers/photo_2021-02-04_16-35-57.jpg

ищу специалиста по Windows сервере для настройки сервере

3 года назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад