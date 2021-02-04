Ошибка на Windows VDS сервере

Здравствуйте, есть сервис, plaintransfer.com существующий на выделенном сервере. Требуется смасштабировать данный сервис на несколько серверов, и возможно в дальнейшем обеспечить увеличение количества работающих серверов.
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Есть проблема на Windows VDS сервере не можем настроить
вот такая ошибка прет
http://download.alesko.eu/divers/photo_2021-02-04_16-35-57.jpg
ищу специалиста по Windows сервере для настройки сервере
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