Ошибка на Windows VDS сервере

На нашем интернет-магазине, построенном на Opencart, имеется ряд проблем, которые хотелось бы решить. Подозреваю что это одна проблема, тянущая за собой несколько последствий. Но следует их искать скорее на стороне САЙТА, а не сервера. 1) Сисадмин ...