Масштабирование сервиса

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок300 просмотров
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Здравствуйте, есть сервис, plaintransfer.com существующий на выделенном сервере. Требуется смасштабировать данный сервис на несколько серверов, и возможно в дальнейшем обеспечить увеличение количества работающих серверов.

3 года назад
suren
55 летСША
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад