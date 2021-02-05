Управление аккаунтом на Alibaba.com

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок266 просмотров
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Управление подразумевает проверку аккаунта утром и вечером на входящие запросы.

Если запрос есть, отвечаем ранее сохраненным шаблоном ответа.

Также нужно проверять наличие заявок в специальном разделе по заданным критериям поиска (слова, категория итп)

Инструкции предоставляются

3 года назад
nik0886
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад