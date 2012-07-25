Есть интернет-магазин сделанный на Joomla+VirtualMart. Проект выполнял один безответственный и невнимательный фрилансер. Многое сделал, но очень долго и все-таки не доделал. На сайте присутствуют 2 разных каталога продукции, один каталог сайта (без цен) и второй каталог самого ...