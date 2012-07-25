nik0886

Николай nik0886

 
37 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
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$3
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Управление аккаунтом на Alibaba.com

    Управление подразумевает проверку аккаунта утром и вечером на входящие запросы. Если запрос есть, отвечаем ранее сохраненным шаблоном ответа. Также нужно проверять наличие заявок в специальном разделе по заданным критериям поиска (слова, категория итп) Инструкции предоставляются

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Завести 30 карточек в магазине на АлиЭкспресс

    Задачи:[list][*]Добавить в магазин и оформить 30 карточек[/list]Требуемые навыки: - уверенное владение компьютером; - знание англ. языка (Intermediate) - Photoshop (или аналоги), Excel; - опыт заполнения карточек товаров на сайтах и маркетплейсах; - базовое редактирование фото (изменение размеров, обрезка итд); - внимательность ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать баннер для интернет магазин

    Необходимо сделать баннер для блока категории. Интернет магазин детской одежды прилагаю старый вариант, который нужно переделать в красивый)) Заказ срочный, нужно сегодня

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовка баннеров для сайта

    Необходимо 3 баннера-отбивки для магазина на Алиэкспресс. Баннеры для категорий под которыми будут выводиться небольшой список соответствующих товаров. 1. Постельное белье 2. Кухонный трикотаж 3. Махровые изделия Каждый баннер в двух размерах, не более 2MB  - для ПК ширина 1920 пкс, ...

    Баннер для сайта
    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос и доработка сайта компании (Wordpress)

    Список задач 1. Перенести основной контент сайта на новый шаблон дизайна. CMS Wordpress 2. Настроить купленный шаблон дизайна 3. Заполнить необходимые разделы текстом и фотографиями ТЗ 1. Старый сайт компании [url=https://alibaba.palx.net/]https://alibaba.palx.net/[/url] 2. Новый шаблон под адаптацию (архив с файлами есть) [url=https://victorthemes.com/themes/groppe/?storefront=envato-elements]https://victorthemes.com/themes/groppe/?storefront=envato-elements [/url]3. Материалы для ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать схему эвакуации

    $9

    Нужно нарисовать схему эвакуации офиса с указанием необходимых обозначений согласно требованиям ПБ, формат А3. В приложенных файлах схема помещения и пояснения, белыми цифрами указаны переговорные.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заполнение каталога на Alibaba.com

    Заполнение каталога на Alibaba.com - материалы о продукции в таблице - английский язык - оценка карточки не ниже 4.5 (тестер при заполнении) - тестовое задание на бесплатном аккаунте (акк. предоставлю) Опыт работы с этой площадкой приветствуется. Просьба писать предложение по ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать макеты для rollup

    Готовиться передвижная выставка на rollup На плакатах будут изображены герои  войны Фото - некоторые нужно подтянуть Текст биография - отформатировать Часть карты - перерисовать-упростить в один цвет и пару стрелок + 1-2 названия города 18 макетов + несколько rollup информационных ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн страницы компании на Alibaba.com

    Добрый день! Ищу исполнителя для создания дизайна страницы компании на площадке Alibaba.com По сути это дизайн посадочной страницы. Тематики разные, пиломатериалы, морепродукты, косметика и тд. Ширина рабочей области 1200пкс, размеры заднего фона 2000х3000пкс. Так же необходимо для ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать 5 вариантов планировки в АrchiCAD19

    1.Необходимо отрисовать план квартиры по размерам в АrchiCAD 19, чтобы файл можно было дальше использовать (Высота потолков 2.83) 2. 5 вариантов планировки квартиры с расстановкой мебели. Все в масштабе. Планировка свободная, нельзя трогать мокрые зоны и колонну в центре ...

    Чертежи и Схемы15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн интерьера квартиры 45кв.м. в Москве.

    [list][*]Нужен дизайнер работающий в стиле "Миши Шапошникова")))[*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup1] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Обмерный план[/url][*]-       Несколько вариантов планировочных решений. (5 вариантов)[*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup2] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Планы демонтажа/монтажа перегородок[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup3] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План расстановки мебели[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup4] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План потолков[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup5] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План полов[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup6] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Схема осветительных приборов[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup7] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План размещения выключателей с привязкой к источникам освещения[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup8] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План розеток и электровыводов[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup9] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Развертки стен ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод текста на английский (4,5 тыс. симв)

    $9

    Добрый день! Нужен перевод описания продукции с русского на английский. Примерно 4,5 тыс. символов без пробелов. Файл прилагаю Прошу подтвердить возможность выполнения, сроки и стоимость. Спасибо!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Текст для сайта на английском, производство химических продуктов.

    Необходимо написать несколько текстов: 5 небольших описаний химических продуктов и применение (например: Sodium Laureth Sulfate, Imidazoline) размер до 1000 зн. 3 текста более подробных о применении и качествах данных химических продуктов. 1500-2000 зн. Список продуктов и общую информацию предоставлю (на англ.).

    Тексты для сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать анимированный gif-баннер для сайта

    Нужен анимированный gif баннер сауны. Слоган и фото есть. Баннер будет размещен на сайте clubsaun.ru в шапке. Там все баннеры довольно простого и совкового дизайна. Хотелось бы увидеть гармоничный, с читаемым текстом и приятным дизайном баннер.

    Баннер для сайта
    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Карты для сайта

    $50

    Для сайта компании осуществляющей грузоперевозки нужно нанести на карты схемы движения грузов. Просто взять скрин карты гугл и красивыми линиями отрисовать схемы движения. Примеры скину, всего 5 шт. Нужно сделать быстро и качественно.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка магазина

    $250

    Есть интернет-магазин сделанный на Joomla+VirtualMart. Проект выполнял один безответственный и невнимательный фрилансер. Многое сделал, но очень долго и все-таки не доделал. На сайте присутствуют 2 разных каталога продукции, один каталог сайта (без цен) и второй каталог самого ...

    JoomlaВерстка шаблона
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sofyarub
21 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
9 баллов
3 года назад
Перевод текста на англ, для сайта
Задача была поставлена четко, работодатель всегда был на связи, оплата сразу после выполнения заказа, без задержек.
Очень доволен сотрудничеством, все выполнено качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Verrone
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$9
10 баллов
4 года назад
Нарисовать схему эвакуации
Сотрудничеством остался доволен.Спасибо.Жду дальнейших заказов.
Благодарю за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Разработать макеты для rollup
Все супер!! Рекомендую!
Благодарю за работу, Всё отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
moevot
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста на английский (4,5 тыс. симв)
Всё отлично, хороший заказчик.
Роман, благодарю за качественно выполненную работу! Перевод выполнен качественно и с опережением сроков.
Ответный отзыв
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста для сайта PALX
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество. Николай, обращайтесь!
Выражаю благодарность Анне за качественно и в срок выполненную работу! Рекомендую
Ответный отзыв