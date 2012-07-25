Управление подразумевает проверку аккаунта утром и вечером на входящие запросы. Если запрос есть, отвечаем ранее сохраненным шаблоном ответа. Также нужно проверять наличие заявок в специальном разделе по заданным критериям поиска (слова, категория итп) Инструкции предоставляются
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно оперативно выполнить перевод текста с русского на английский. Объем небольшой, доплата за срочность и качество.Завершен3 года назад
Задачи:[list][*]Добавить в магазин и оформить 30 карточек[/list]Требуемые навыки: - уверенное владение компьютером; - знание англ. языка (Intermediate) - Photoshop (или аналоги), Excel; - опыт заполнения карточек товаров на сайтах и маркетплейсах; - базовое редактирование фото (изменение размеров, обрезка итд); - внимательность ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать баннер для блока категории. Интернет магазин детской одежды прилагаю старый вариант, который нужно переделать в красивый)) Заказ срочный, нужно сегодняБаннеры30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо 3 баннера-отбивки для магазина на Алиэкспресс. Баннеры для категорий под которыми будут выводиться небольшой список соответствующих товаров. 1. Постельное белье 2. Кухонный трикотаж 3. Махровые изделия Каждый баннер в двух размерах, не более 2MB - для ПК ширина 1920 пкс, ...Баннеры38 заявокЗакрыт4 года назад
Список задач 1. Перенести основной контент сайта на новый шаблон дизайна. CMS Wordpress 2. Настроить купленный шаблон дизайна 3. Заполнить необходимые разделы текстом и фотографиями ТЗ 1. Старый сайт компании [url=https://alibaba.palx.net/]https://alibaba.palx.net/[/url] 2. Новый шаблон под адаптацию (архив с файлами есть) [url=https://victorthemes.com/themes/groppe/?storefront=envato-elements]https://victorthemes.com/themes/groppe/?storefront=envato-elements [/url]3. Материалы для ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт4 года назад
- $9
Нужно нарисовать схему эвакуации офиса с указанием необходимых обозначений согласно требованиям ПБ, формат А3. В приложенных файлах схема помещения и пояснения, белыми цифрами указаны переговорные.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Заполнение каталога на Alibaba.com - материалы о продукции в таблице - английский язык - оценка карточки не ниже 4.5 (тестер при заполнении) - тестовое задание на бесплатном аккаунте (акк. предоставлю) Опыт работы с этой площадкой приветствуется. Просьба писать предложение по ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Готовиться передвижная выставка на rollup На плакатах будут изображены герои войны Фото - некоторые нужно подтянуть Текст биография - отформатировать Часть карты - перерисовать-упростить в один цвет и пару стрелок + 1-2 названия города 18 макетов + несколько rollup информационных ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Ищу исполнителя для создания дизайна страницы компании на площадке Alibaba.com По сути это дизайн посадочной страницы. Тематики разные, пиломатериалы, морепродукты, косметика и тд. Ширина рабочей области 1200пкс, размеры заднего фона 2000х3000пкс. Так же необходимо для ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Необходимо отрисовать план квартиры по размерам в АrchiCAD 19, чтобы файл можно было дальше использовать (Высота потолков 2.83) 2. 5 вариантов планировки квартиры с расстановкой мебели. Все в масштабе. Планировка свободная, нельзя трогать мокрые зоны и колонну в центре ...Чертежи и Схемы15 заявокЗакрыт6 лет назад
[list][*]Нужен дизайнер работающий в стиле "Миши Шапошникова")))[*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup1] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Обмерный план[/url][*]- Несколько вариантов планировочных решений. (5 вариантов)[*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup2] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Планы демонтажа/монтажа перегородок[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup3] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План расстановки мебели[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup4] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План потолков[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup5] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План полов[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup6] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Схема осветительных приборов[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup7] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План размещения выключателей с привязкой к источникам освещения[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup8] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]План розеток и электровыводов[/url][*]- [url=http://elnikova.com/uslugi/#popup9] [/url][url=http://elnikova.com/uslugi/#]Развертки стен ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $9
Добрый день! Нужен перевод описания продукции с русского на английский. Примерно 4,5 тыс. символов без пробелов. Файл прилагаю Прошу подтвердить возможность выполнения, сроки и стоимость. Спасибо!Завершен7 лет назад
Необходимо написать несколько текстов: 5 небольших описаний химических продуктов и применение (например: Sodium Laureth Sulfate, Imidazoline) размер до 1000 зн. 3 текста более подробных о применении и качествах данных химических продуктов. 1500-2000 зн. Список продуктов и общую информацию предоставлю (на англ.).Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Необходимо перевести текст для сайта с русского на английский язык. Файл с текстом прикреплен к заказу.Завершен8 лет назад
Нужен анимированный gif баннер сауны. Слоган и фото есть. Баннер будет размещен на сайте clubsaun.ru в шапке. Там все баннеры довольно простого и совкового дизайна. Хотелось бы увидеть гармоничный, с читаемым текстом и приятным дизайном баннер.Баннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
Небольшая торговая компания. Косметика и парфюмерия. Нужен дизайн сайта-визитки.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть уже готовый дизайн сайта. Нужно сделать шаблон (нарезка, верстка и т.д.)Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта компании осуществляющей грузоперевозки нужно нанести на карты схемы движения грузов. Просто взять скрин карты гугл и красивыми линиями отрисовать схемы движения. Примеры скину, всего 5 шт. Нужно сделать быстро и качественно.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Есть интернет-магазин сделанный на Joomla+VirtualMart. Проект выполнял один безответственный и невнимательный фрилансер. Многое сделал, но очень долго и все-таки не доделал. На сайте присутствуют 2 разных каталога продукции, один каталог сайта (без цен) и второй каталог самого ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад