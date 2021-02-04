Работы для контент редактора на сайт

$134
Системное администрированиеЗакрытнет заявок202 просмотра
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Нужно сделать работы по плану контент-редактора на сайт (рецепты блюд). Работы Не для копирайтера, а именно для выпускающего редактора.

ТЗ вышлем в личку.

Задачи в плане:

- выявить основные показатели сайта и ассортимента (контента)

- создать 12 новых разделов

- инициация тематических подборок (идет праздник такой-то - нужен раздел, баннеры анонса,...)

- отследить позиций по ним

- заказать копирайт (описания категорий по образцу)

- следование в описании (tone of voice).

Планово это займет 4 часа в день. Отчетность ежедневная по продвижению по плану ТЗ.

С вас - грамотность, примеры работ, примеры календарных контент-планов.

3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв