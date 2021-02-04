Установить 1С

Добрый день, нужна помощь: 1) Надо настроить автоматический ежедневный бекап всех [b]баз данных[/b] для всех сайтов. Срок хранения на hdd - 1 месяц. Затем перезаписывать более новыми. 2) аналогично по файлам, только 1 раз в неделю делать и 1 ...
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Версия 8.3 Управление торговым предприятием. С лекарством. Настроить бекап.
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