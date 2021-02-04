Разработать отчет в Bitrix24

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки272 просмотра
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Разработать отчет в CRM-системе Bitrix24, содержащий диаграмму и несколько полей.

В отделе продаж введены несколько KPI: звонки, новые клиенты и валовой оборот.

нужно отслеживать в режиме реального времени эти показатели: план/факт/остаток по плану. 

в % и в количественных показателях. 

3 года назад
guest_160190208929
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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