Консультация по внедрению CRM Битрикс 24. битрикс24 - bitrix24

Если у вас есть отдел продаж, в котором есть 2 и более менеджера по продажам? Вы уже пробовали внедрить CRM или только планируете.

Этот кворк специально для вас!

Важно понимать, внедрение любой CRM системы - это инвестиция, порой не самая дешевая. А инвестиция может окупиться только увеличением выручки.

В этом кворке вы получите:

- Поставленный и декомпозированный план вашего отдела продаж.

- Набор CRM инструментов который позволит выполнить план и окупить инвестиции в CRM уже в первом квартале.

- Понимание первых шагов во внедрении CRM исходя их вашей ситуации.

- Узнаете особенности и задачи вашей модели продаж и как она ляжет на возможности Битрикс24.

- Полезный разговор до тех пор, пока у вас не закончатся вопросы.

Скажу так, основываясь на опыте, все модели продаж, а их всего 6 и от компании к компании они реализуются плюс-минус одинаково.

Если вы реально задумываетесь о внедрение CRM Битрикс24, это Кворк будет самой ценной инвестицией на старте. Гарантирую.

Нужно для заказа:

Перед оформлением кворка, от вас требуется четко понимать сколько людей будет работать в системе, какие направления будут автоматизированны, и какие задачи вы хотите решить в помощью СRM.