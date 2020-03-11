deniborisov

Денис deniborisov

 
27 летРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Консультация по внедрению CRM Битрикс 24. битрикс24 - bitrix24

Если у вас есть отдел продаж, в котором есть 2 и более менеджера по продажам? Вы уже пробовали внедрить CRM или только планируете.

Этот кворк специально для вас!

Важно понимать, внедрение любой CRM системы - это инвестиция, порой не самая дешевая. А инвестиция может окупиться только увеличением выручки.

В этом кворке вы получите:

- Поставленный и декомпозированный план вашего отдела продаж.

- Набор CRM инструментов который позволит выполнить план и окупить инвестиции в CRM уже в первом квартале.

- Понимание первых шагов во внедрении CRM исходя их вашей ситуации.

- Узнаете особенности и задачи вашей модели продаж и как она ляжет на возможности Битрикс24.

- Полезный разговор до тех пор, пока у вас не закончатся вопросы.

Скажу так, основываясь на опыте, все модели продаж, а их всего 6 и от компании к компании они реализуются плюс-минус одинаково.

Если вы реально задумываетесь о внедрение CRM Битрикс24, это Кворк будет самой ценной инвестицией на старте. Гарантирую.

Нужно для заказа:

Перед оформлением кворка, от вас требуется четко понимать сколько людей будет работать в системе, какие направления будут автоматизированны, и какие задачи вы хотите решить в помощью СRM.

Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Gravip
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Внедрение Bitrix24 по задачам
Все отлично :)
Все круто, чуть растянулся проект, но в целом все довольны!
Ответный отзыв
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
7 баллов
3 года назад
Битркс - автоматизация
К сожалению Денис не рассчитал свои силы и не справился с проектом. Почти 2 месяца делал, но результата нужно не достигли. На середине этапа вообще пропал и отказался дальше делать. Пришлось законными способами его привлечь к выполнению работ, за которые он получил оплату.
Не буду отвечать негативом на негатив. Обычно, предоплату и оплату присылают, по факту выполненных работ, в этом случаи так и было... Были записи обучения и так далее. Через какое-то время, в итоге заказчика что-то не устроило и пошли угрозы, причем конкретные!
Ответный отзыв
abzatzzz2
Вадим 
50 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$10
10 баллов
4 года назад
Настройка Bitrix24
Просто красавец. Четко, понятно и в срок. Специалист в своем деле
Отличный заказчик! Рекомендую, оплата по факту сдачи, все классно!)
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$14
10 баллов
4 года назад
Простая задача для спеца по Bitrix
Все хорошо)
Все хорошо
Ответный отзыв
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
$3
10 баллов
4 года назад
Адаптировать текст в word
Денис отлично и очень оперативно справился с заданием. Конечно же рекомендую!)
Виктория отличный заказчик, всё в срок, рекомендую!)
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