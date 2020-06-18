Доработать сайт 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки420 просмотров

Доработать сайт 1С-Битрикс, подробно расскажу исполнителю.

правки не сложные, но если нет опыта, не откликайтесь)

5 лет назад
deniborisov
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

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