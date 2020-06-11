Скачать обработку с сайта "Инфостарт"

$2
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен3 заявки817 просмотров

Нужно скачать обработку для 1С с инфорстарта. Задание для тех, у кого есть аккаунт с подпиской. Ссылка на то что нужно скачать https://infostart.ru/public/168294/

5 лет назад
djpanamka
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tagir1
Тагир 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Большое спасибо, обработку моментально скачал и прислал!
Оплату получил сразу, все оперативно.

Заявки фрилансеров

Антон
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
tagir1
Тагир 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад