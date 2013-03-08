Нужен программист для доработок в 1С 7.7.
Нужен отчет 1С:Предприятия 8.3 УНФ 1.6 по остаткам товара у комиссионе
Нужно сделать отчет для 1С УНФ. Нужен отчет сколько товара осталось на каждом складе у комиссионера, склады введены как договора у комиссионера, т.е. мы не выделяли каждый склад как отдельное юр лицо, поэтому штатными средствами посмотреть сколько на каждом складе товара есть не можем, можем только посмотреть сколько товара вообще на контрагенте без разбивки по складам (договорам).
Исходные данные - вводим название комиссионера, и отчет должен показать сколько товара в единицах и деньгах на каждом договоре.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Конфигурация Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.6 (1.6.10.2)
Предлагайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать документы Задание на забор груза и Задание на доставку груза. Задание формировать вручную и на основании документа Счета на оплату. В задании указать Счет на оплату, Адрес, дата, Поставщик/Покупатель, Вес, Комментраий ,Статус. ...1С-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16) Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку нашим клиентам. Работает через сервис api-chat. Внутри модуля рассылки требуется добавить: ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
необходимо доработать 2 учебные конфигурации, добавить в каждой по пару документов и отчетов. Данные конфигурации для дипломных работ, поэтому нужен специалист, у которого есть творческая фантазия, работа не по ТЗ1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Завдання Реалізувати базовий та похідний класи згідно варіанта. В головнійфункції створити декілька екземплярів кожного класу та протестувати роботу усіх реалізованих функцій-членів класу. Варіант 9. Створити клас ПАРА ЧИСЕЛ. Визначити конструктори,деструктор, функції доступу до ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт, нужно перевести с Тильды на платформу, которая может обмениваться с 1С. Трактир.Front-office. http://bonjurno-asia.ru/ . Писать в личку.1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Установить дистрибутив 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей, произвести первоначальную настройку (пользователи, счета, кассы)1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать синхронизацию товаров и заказов 1с и интернет-магазина на платформе InSales. Вот ссылки на документацию и подключение 1с и InSales: https://www.insales.com.ua/collection/apps/product/sinhronizatsiya-s-1s-2https://www.insales.ru/collection/doc-import-export/product/nastroyka-vzaimodeystviya-s-1s-novogo-magazina-na-primere-upravlenie-torgovley-101С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется автоматизации многих процессов в Битрикс. Есть интернет-магазинСайт сделан на bitrix. Тематика - продажа косметики. 1с и склада в самом битриксе нету.На данный момент около 4 поставщиков (постепенно будем расширяться).Товар находится на 1 склад - (все данные в ...1С-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад