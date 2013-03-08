Нужен отчет 1С:Предприятия 8.3 УНФ 1.6 по остаткам товара у комиссионе

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Нужно сделать отчет для 1С УНФ. Нужен отчет сколько товара осталось на каждом складе у комиссионера, склады введены как договора у комиссионера, т.е. мы не выделяли каждый склад как отдельное юр лицо, поэтому штатными средствами посмотреть сколько на каждом складе товара есть не можем, можем только посмотреть сколько товара вообще на контрагенте без разбивки по складам (договорам).

Исходные данные - вводим название комиссионера, и отчет должен показать сколько товара в единицах и деньгах на каждом договоре.

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

Конфигурация Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.6 (1.6.10.2) 

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