Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp (1c).

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки467 просмотров

Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16)

Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку

нашим клиентам. Работает через сервис api-chat.

Внутри модуля рассылки требуется добавить:

       I.         Авто-подмену формата номера (с «+7 и 8» на«7»).

      II.         Столбец с наименованием контрагента в таблице отчёта.

    III.         Возможность перейти из таблицы отчёта к конкретному документу, который указан в таблице (т.е. функция «лупы», которая встроена

в типовой механизм).

 

Так же в рамках улучшения обслуживания этого модуля, уже во внешней среде 1с требуется

добавить:

    IV.         Фильтр списка контрагентов с незаполненными WhatsApp-номерами.

     V.         Возможность экспорта списка контрагентов с номерами Whatsapв excel +обратный импорт номеров из excel в 1с.

Детальное описание задания (ТЗ на 4 стр. с картинками) можете найти во вложении.

CAPTHCA : Уважаемый потенциальный разработчик, если вы читаете данный текст и хотите предложить свои услуги – обязательно в тексте своего сообщение скопируйте следующую фразу "Anti-capthca – Done". Предложения без данного текста будут игнорироваться, т.к. в настоящее время очень много фрилансеров злоупотребляет софтом для автоматической рассылки предложений ( и как следствие, задание вовсе не читается). Спасибо за понимание.

5 лет назад
kl9n4k
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