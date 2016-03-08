Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp (1c).

Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16)

Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку

нашим клиентам. Работает через сервис api-chat.

Внутри модуля рассылки требуется добавить:

I. Авто-подмену формата номера (с «+7 и 8» на«7»).

II. Столбец с наименованием контрагента в таблице отчёта.

III. Возможность перейти из таблицы отчёта к конкретному документу, который указан в таблице (т.е. функция «лупы», которая встроена

в типовой механизм).

Так же в рамках улучшения обслуживания этого модуля, уже во внешней среде 1с требуется

добавить:

IV. Фильтр списка контрагентов с незаполненными WhatsApp-номерами.

V. Возможность экспорта списка контрагентов с номерами Whatsapв excel +обратный импорт номеров из excel в 1с.

Детальное описание задания (ТЗ на 4 стр. с картинками) можете найти во вложении.

CAPTHCA : Уважаемый потенциальный разработчик, если вы читаете данный текст и хотите предложить свои услуги – обязательно в тексте своего сообщение скопируйте следующую фразу "Anti-capthca – Done". Предложения без данного текста будут игнорироваться, т.к. в настоящее время очень много фрилансеров злоупотребляет софтом для автоматической рассылки предложений ( и как следствие, задание вовсе не читается). Спасибо за понимание.