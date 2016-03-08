необходимо доработать 2 учебные конфигурации, добавить в каждой по пару документов и отчетов. Данные конфигурации для дипломных работ, поэтому нужен специалист, у которого есть творческая фантазия, работа не по ТЗ
Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp (1c).
Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16)
Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку
нашим клиентам. Работает через сервис api-chat.
Внутри модуля рассылки требуется добавить:
I. Авто-подмену формата номера (с «+7 и 8» на«7»).
II. Столбец с наименованием контрагента в таблице отчёта.
III. Возможность перейти из таблицы отчёта к конкретному документу, который указан в таблице (т.е. функция «лупы», которая встроена
в типовой механизм).
Так же в рамках улучшения обслуживания этого модуля, уже во внешней среде 1с требуется
добавить:
IV. Фильтр списка контрагентов с незаполненными WhatsApp-номерами.
V. Возможность экспорта списка контрагентов с номерами Whatsapв excel +обратный импорт номеров из excel в 1с.
Детальное описание задания (ТЗ на 4 стр. с картинками) можете найти во вложении.
CAPTHCA : Уважаемый потенциальный разработчик, если вы читаете данный текст и хотите предложить свои услуги – обязательно в тексте своего сообщение скопируйте следующую фразу "Anti-capthca – Done". Предложения без данного текста будут игнорироваться, т.к. в настоящее время очень много фрилансеров злоупотребляет софтом для автоматической рассылки предложений ( и как следствие, задание вовсе не читается). Спасибо за понимание.
Заявки фрилансеров
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