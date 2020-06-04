Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16) Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку нашим клиентам. Работает через сервис api-chat. Внутри модуля рассылки требуется добавить: ...
Создать документы в 1С УНФ 1.5
Создать документы Задание на забор груза и Задание на доставку груза. Задание
формировать вручную и на основании документа Счета на оплату. В задании указать
Счет на оплату, Адрес, дата, Поставщик/Покупатель, Вес, Комментраий ,Статус. Создать
журнал- реестр активных заданий. Из реестра отмечать задачи к выполнению и
формировать на них основании маршрутный лист. по возвращению отмечать
выполненные задания. Автоматически бронировать авто для доставки, Пн,Ср,Пт
документом Событие. Если до 10 утра маршрутный лист не сформирован, то снимать
бронь авто. если маршутный лист завершен, также снимать бронь авто.
Цена 1500 р., срок 2 дня.
Заявки фрилансеров
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