Надежный программист 1С

Решаю любые задачи в 1С:Предприятие 8.

Большой разносторонний опыт – это залог качественного результата. А качественный результат - это уверенность. Поэтому на все свои разработки я даю гарантию 1 год, чтобы вы были абсолютно уверены в том, что получаете действительно качественное решение.

Имеется успешно реализованные задачи в самых разных областях:

- производство фильтров, мебели;

- продажа, ремонт и мойка автомобилей;

- таксопарки, курьерские службы;

- автоматизация печатного производства;

- автоматизация дистрибьюторских фирм;

- и многое другое.