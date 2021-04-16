Надежный программист 1С
Решаю любые задачи в 1С:Предприятие 8.
Большой разносторонний опыт – это залог качественного результата. А качественный результат - это уверенность. Поэтому на все свои разработки я даю гарантию 1 год, чтобы вы были абсолютно уверены в том, что получаете действительно качественное решение.
Имеется успешно реализованные задачи в самых разных областях:
- производство фильтров, мебели;
- продажа, ремонт и мойка автомобилей;
- таксопарки, курьерские службы;
- автоматизация печатного производства;
- автоматизация дистрибьюторских фирм;
- и многое другое.
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1С-программирование
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$10/час
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