Доработка 1С 7.

Требуется автоматизации многих процессов в Битрикс. Есть интернет-магазинСайт сделан на bitrix. Тематика - продажа косметики. 1с и склада в самом битриксе нету.На данный момент около 4 поставщиков (постепенно будем расширяться).Товар находится на 1 склад - (все данные в ...