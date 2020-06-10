Потрібно зробити інтеграцію корзини сайта та Бітрікс24 CRM - Створення в Бітрікс24 Угоди+контакт - Передача всіх полів в угоду та контакт
Исправить загрузку из внешнего файла в РегламентированныйОтчетРеестрНД
Необходимо исправить ошибку в загрузке отчета РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение8 из файла xml в конфигурации БП 3.0, а именно убрать добавление пустой строки и увеличить количество символов в нумерации с 3 до 5.
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