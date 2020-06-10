Исправить загрузку из внешнего файла в РегламентированныйОтчетРеестрНД

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки605 просмотров

Необходимо исправить ошибку в загрузке отчета РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение8  из файла xml  в конфигурации БП 3.0, а именно убрать добавление пустой строки и увеличить количество символов в нумерации с 3 до 5.

5 лет назад
guest_15917960137676
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Камолиддин
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
1С-программирование