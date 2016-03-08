Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp (1c)

Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16)

Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp.

Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку

нашим клиентам. Работает через сервис api-chat.

Внутри модуля рассылки требуется доработать:

Логику отправки документов (ПКО/Заказ/Возврат).

Форму отправляемых документов (ПКО/Заказ/Возврат).

Форму отправки отчёта по дебиторской задолженности.

Автоматическое удаление документов после отправки.

Детальное описание задания (ТЗ на 7 стр. с картинками) можете найти во вложении..

CAPTHCA : Уважаемый потенциальный разработчик, если вы читаете данный текст и хотите предложить свои услуги – обязательно в тексте своего сообщение скопируйте следующую фразу "Anti-capthca – Done". Предложения без данного текста будут игнорироваться, т.к. в настоящее время очень много фрилансеров злоупотребляет софтом для автоматической рассылки предложений ( и как следствие, задание вовсе не читается). Спасибо за понимание.