Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp (1c)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Версия 1с – УТ 10.3 (Предприятие 8.3.16)

Доработка (обновление) системы рассылки в WhatsApp.

Имеется самописный модуль (в самой конфигурации), который отвечает за WhatsApp-рассылку

нашим клиентам. Работает через сервис api-chat.

Внутри модуля рассылки требуется доработать:

  • Логику отправки документов (ПКО/Заказ/Возврат).
  • Форму отправляемых документов (ПКО/Заказ/Возврат).
  • Форму отправки отчёта по дебиторской задолженности.
  • Автоматическое удаление документов после отправки.
Детальное описание задания (ТЗ на 7 стр. с картинками) можете найти во вложении..

CAPTHCA : Уважаемый потенциальный разработчик, если вы читаете данный текст и хотите предложить свои услуги – обязательно в тексте своего сообщение скопируйте следующую фразу "Anti-capthca – Done". Предложения без данного текста будут игнорироваться, т.к. в настоящее время очень много фрилансеров злоупотребляет софтом для автоматической рассылки предложений ( и как следствие, задание вовсе не читается). Спасибо за понимание.
5 лет назад
kl9n4k
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Костя
 
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