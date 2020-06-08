Очистить базу от докуменьтов по определенному склада 1С 8.3

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт10 заявок685 просмотров

Необходимо очистить документы из базы,реализации,поступления,возвраты.

5 лет назад
dmprh
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Заявки фрилансеров

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