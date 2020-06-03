Нужно сделать отчет для 1С УНФ. Нужен отчет сколько товара осталось на каждом складе у комиссионера, склады введены как договора у комиссионера, т.е. мы не выделяли каждый склад как отдельное юр лицо, поэтому штатными средствами ...
Проектирование АИС "Ведение договоров с клиентами" на 1С
10 договоров в справочнике, отчёт, вывод отчёта и выгрузка в ворде
Заявки фрилансеров
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