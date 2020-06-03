Проектирование АИС "Ведение договоров с клиентами" на 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки365 просмотров

10 договоров в справочнике, отчёт, вывод отчёта и выгрузка в ворде

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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