Интеграция корзини сайта та Битрикс24 CRM

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки499 просмотров

Потрібно зробити інтеграцію корзини сайта та Бітрікс24 CRM

- Створення в Бітрікс24 Угоди+контакт

- Передача всіх полів в угоду та контакт

5 лет назад
guest_15917871965208
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад