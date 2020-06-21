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Обновить конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Обновление конфигурации бухгалтерия 2.0 до актуальной
Требуется обновить конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.6) до последней актуальной версии.
Конфигурация стандартная, без изменений
Заявки фрилансеров
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