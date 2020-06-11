1с программирование

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Закрыт4 заявки641 просмотр

1c 8.3 торговля. изменения в конфигурации, создание отчетов. создание отчетов, веб приложения, интеграция. Добавление шаблона отчета в проект. настройка рмк 1с розница. подключение торгового оборудования.

5 лет назад
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