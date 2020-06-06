Связать Прайсы поставщиков с 1С Управление торговлей и CS Cart.

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Закрыт1 заявка323 просмотра

Настроить обмен данными между поставщиками, и 1с Управление торговлей. И между 1с и сайтом на платформе CS-CART.

  • Загрузить в 1с Управление торговлей. Описание, характеристики, фотографии, цены розничную и оптовую. Каждого товара.
  • Подгрузить в 1с Управление торговлей. Прайсы наших поставщиков, чтобы  информация о перечне продукции, актуальной цене и остатках на складе транслировалась в онлаин режиме.
  • Проработать момент того что у некоторых поставщиков есть одинаковые товары.
  • У каждого из поставщиков свой формат прайса: xls; api; xml.
  • У каждого поставщика свой метод ценообразования. У некоторых привязка к доллару, у других в евро, а так же у каждого свой курс и своя периодичность обновления курса.
  • Настроить обмен данными между 1с и нашим сайтом. Чтобы вся выше перечисленная информация транслировалась на наш сайт в онлайн режиме.
  • Настроить обмен данными между Сайтом и 1с, чтобы при совершении покупки на сайте, информация оформлялась в 1с.

    Сайт пустой, 1с нет, в ней ведется учет на протяжении долгого времени. Некоторые позиции которые будут транслироваться на сайт, уже есть в 1с, но есть только с номенклатура и цена, вбитая вручную.

5 лет назад
guest_15917847946543
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад