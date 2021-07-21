Установка и обслуживание 1С: Предприятие 8
Установка и обслуживание 1С: Предприятие 8
Все для автоматизации вашего бизнеса и бухгалтерского учета.
Выполняем все виды работ, связанные с программой 1с и не только:
1. Дорабатываем все конфигурации 1с 8.
2. Разрабатываем модули, документы, отчеты и обработки с нуля.
3. Разрабатываем выгрузку документов и регламентированных отчетов в «M.E.Doc»
4. Разрабатываем загрузку данных в 1с из любых источников.
5. Внедряем распределённые информационные базы.
Связи с тем что мы только выходим на рынок и хотим о себе заявить у нас действует гибкая система ценообразования, а в отдельных случаях мы готовы работать и БЕСПЛАТНО.
Работаем по всей Украине.
1С-программирование
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$10/час
от $10от 1 дня
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