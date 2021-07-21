Установка и обслуживание 1С: Предприятие 8

Установка и обслуживание 1С: Предприятие 8

Все для автоматизации вашего бизнеса и бухгалтерского учета.

Выполняем все виды работ, связанные с программой 1с и не только:

1. Дорабатываем все конфигурации 1с 8.

2. Разрабатываем модули, документы, отчеты и обработки с нуля.

3. Разрабатываем выгрузку документов и регламентированных отчетов в «M.E.Doc»

4. Разрабатываем загрузку данных в 1с из любых источников.

5. Внедряем распределённые информационные базы.

Связи с тем что мы только выходим на рынок и хотим о себе заявить у нас действует гибкая система ценообразования, а в отдельных случаях мы готовы работать и БЕСПЛАТНО.

Работаем по всей Украине.