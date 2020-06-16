Связать магазин с 1С

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Закрыт4 заявки650 просмотров

Нужно связать магазин на WordPress (Woocommerce) c 1C, чтоб при заказе данные с сайта отправлялись в 1С.

Отправляться должен заказ, пользователь, адрес и дополнительная информация, которую введёт посетитель

WooCommerceWordPress
5 лет назад
S_e_r_e_g_a
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